Почему шоколад такой дорогой и причем здесь глобальное потепление

Изменения климата активно вмешиваются в нашу жизнь, причем порой довольно неожиданным образом. Один из таких неприятных сюрпризов поджидает сладкоежек — если в ближайшем будущем ничего не изменится, то шоколад рискует стать предметом роскоши. Портал popsci.com рассказал, почему.

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Мало кто знает, что фундамент индустрии объемом свыше $100 млрд составляют всего четыре государства в Западной Африке. Если точнее, Кот-д'Ивуар, Гана, Камерун и Нигерия. На них приходится 70% какао, выращиваемого во всем мире. И теперь это растение находится под угрозой из-за глобального потепления.

По крайней мере, так утверждают два доклада, опубликованные в середине февраля. Дело в том, что оставшиеся 30% какао производятся в регионах со схожим климатом недалеко от экватора, таких как Индонезия и Эквадор. Деревья лучше всего растут в условиях дождевых лесов — высокая влажность, изобильные осадки, богатая азотом почва, естественная защита от ветра. А температуры выше 32 градусов Цельсия приводят к стрессу, замедляют рост деревьев и понижают качество бобов.

За прошлый год изменения климата привели к тому, что две трети плантаций в африканских странах провели как минимум шесть недель при температуре выше этой отметки. Есть предположение, что это повлияло на плохой урожай 2024 года: для контекста, Гана за прошлый год собрала лишь 50% какао от типичной нормы.

Исследователи рассмотрели температурные данные регионов и прогнозы о том, каким был бы климат за прошедшие 10 лет без вмешательства человека. Они обнаружили, что между 2015 и 2024 годами потепление продлило неблагоприятные для какао периоды в среднем на 2-4 недели. Причем большая часть жарких дней пришлась на основной цикл урожая, когда растения расцветают и производят бобы. Помимо этого, потепление изменяет паттерны дождей и ускоряет засуху, что приводит к серьезным заболеваниям среди растений и деградирует почву.

При этом ученые лишь начинают раскрывать истинные масштабы влияния глобального потепления на производство шоколада. Пока неизвестно, какой именно погодный феномен оказывает наибольший, но в Гане большие проблемы с засухой: они приводят к потере 60% растений.

Засухи, наводнения и болезни разорили регион, что привело к рекордному скачку цен на какао и, в свою очередь, повысило цену шоколада. Мировое производство шоколада в 2023-2024 годах просело на 14%, а перед празднованием Дня святого Валентина в прошлом году какао на рынке фьючерсов побило 47-летний рекорд.

Еще стоит помнить о том, что какао используется не только для изготовления десертов. Данный ресурс пользуется спросом в косметологической и фармацевтической индустриях, которые также составляют крупную долю глобального рынка. По данным Федерального резерва США в декабре цены на шоколад во всем мире возросли на 144% — производителям приходится доплачивать тем, кто обрабатывает сырые бобы. Однако сами фермеры, выращивающие какао, редко получают от этого прибыль. Они теряют больше денег на уходе за растениями.