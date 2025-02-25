Apple добилась от Индонезии снятия запрета на продажу iPhone

Apple и правительство Индонезии достигли договоренности по условиям снятия запрета на продажу iPhone 16 в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

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В октябре Индонезия запретила продажу iPhone 16 из-за несоответствия требованиям по содержанию 35% местных компонентов в смартфонах, предназначенных для внутреннего рынка.

Согласно источнику, Apple планирует инвестировать $1 млрд в создание завода по производству компонентов для смартфонов и другой продукции, а также обязуется обучать местных специалистов для исследований и разработок. При этом, как отмечает Bloomberg, Apple не планирует начинать производство iPhone в Индонезии в ближайшее время.

Министерство промышленности, которое отвечает за соблюдение запрета, планирует подписать соглашение «уже на этой неделе». Отмечается, что власти Индонезии намерены как можно скорее разрешить продажу iPhone 16 в стране.

В ноябре Apple предложила $10 млн инвестиций за снятие запрета на продажи iPhone 16, но впоследствии увеличила это предложение до $1 млрд.

Хотя обе стороны договорились об условиях отмены запрета, эксперты опасаются, что Индонезия, как это случалось и ранее, может изменить свое решение, из-за чего сделка будет сорвана.