Глобальное потепление меняет стратегию выживания птиц

Американские ученые проанализировали влияние климатических изменений на стратегию выживания 7,5 тысяч видов немигрирующих птиц. Оказалось, что животные опираются на изменчивость температуры: если она «скачет» в течение одного года, то птицы размножаются и умирают быстрее, а если такие колебания продолжаются на протяжении нескольких лет, то живут дольше и ждут благоприятных условий для размножения. Однако из-за быстрого темпа глобального потепления птицы с любой стратегией не успевают приспособиться к новым условиям, что ставит под угрозу их выживание. Исследование опубликовано в журнале Ecology Letters.

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Все живые существа адаптируются к условиям окружающей среды, чтобы выжить и оставить потомство. У птиц есть две стратегии: одни размножаются быстро, но живут недолго, а другие откладывают рождение птенцов, но зато могут прожить долгую жизнь. Например, вьюрки размножаются, не рассчитывая на будущее, ведь суровые зимы и жаркое лето могут не оставить им шанса на долгую жизнь. Напротив, большие желтохохлые какаду способны переждать неблагоприятные годы без размножения, чтобы потом вырастить птенцов в более благоприятные времена.

Американские ученые решили выяснить, как изменится стратегия выживания птиц, если климатические условия начнут меняться слишком быстро. Для этого они проанализировали данные о 7,5 тысячах видах немигрирующих птиц по всему миру на предмет того, как температура и другие факторы окружающей среды влияют на их стратегию жизни.

Оказалось, что ключевую роль играет не столько средняя температура, сколько ее изменчивость. Если в течение одного года температура «скачет» от холода к жаре, птицы делают ставку на быстрое размножение. Если же такие колебания температуры продолжаются и дальше, то птицы выбирают осторожную стратегию и живут дольше. Основная проблема состоит в том, что изменение климата идет быстрее, чем эволюция — и коротко-, и долгоживущие виды просто не успевают приспособиться к новым условиям.

Если климат станет слишком нестабильным, птицы, делающие ставку на долгую жизнь, могут не дождаться хороших лет для размножения. С другой стороны, тем, кто привык жить быстро, будет сложнее пережить череду неудачных лет.

В будущем исследователи планируют выяснить, как экстремальные погодные явления — засухи, ураганы, аномальная жара — влияют на выбор стратегии выживания. Эти данные помогут разработать меры по сохранению биоразнообразия в условиях быстро меняющегося климата.