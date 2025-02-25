Хакеры атаковали учетные записи Microsoft 365

Компания SecurityScorecard обвинила хакеров из Китая в проведении скоординированных атак методом распыления паролей на учетные записи Microsoft 365. Об этом сообщает портал 3DNews.

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Распыление паролей предполагает использование списков популярных паролей для массовых атак на учетные записи. Успех таких атак обусловлен тем, что многие пользователи по-прежнему используют простые пароли, такие как «123456» или «password». Согласно исследованию NordPass, в 2024 году пароль «123456» был обнаружен в более чем 3 млн учетных записей.

SecurityScorecard указывает на использование атакующими инфраструктуры, связанной с CDS Global Cloud и UCLOUD HK, имеющими связи с Китаем. Эта кампания отличается своим масштабом и скрытностью, так как в ней используются «критические слепые зоны» систем безопасности. Хакеры обходят многофакторную аутентификацию (MFA) и политику условного доступа (CAP), действуя в высокозащищенных средах.

Для снижения риска кибератак SecurityScorecard рекомендует проверять журналы неинтерактивных входов на предмет несанкционированного доступа, менять учетные данные для аккаунтов с недавними неудачными попытками входа, отключить устаревшие протоколы аутентификации, отслеживать украденные учетные данные в журналах похитителей информации, а также внедрять CAP, что ограничит неинтерактивные попытки входа.

Отмечается, что Microsoft планирует прекратить использование базовой аутентификации к сентябрю 2025 года. Поэтому переход на более надежные методы аутентификации важен для обеспечения защиты конфиденциальной информации.