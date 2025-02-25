Следы жизни на Марсе могут храниться в гипсе

Международная команда ученых проверила теорию о возможности обнаружения органической жизни в гипсе — сульфатном минерале, который остается после высыхания водоемов на Земле и Марсе. С помощью лазерного масс-спектрометра авторы проанализировали образцы гипса из алжирского карьера и обнаружили глинистые минералы, доломит и следы бактерий, окисляющих серу. Для образования этих минералов необходима органическая жизнь, поэтому, если на Марсе найдут гипс с доломитом и глиной, это может стать доказательством существования древней жизни на планете. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

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Когда-то на Марсе были реки, озера и моря, но миллиарды лет назад они высохли и оставили после себя лишь гипс и другие сульфаты. Если в этих водоемах когда-то жили микробы, их окаменелости могли сохраниться в минеральных породах. На Земле гипс тоже отлично сохраняет биологические структуры — например, в Средиземноморье есть породы, сформировавшиеся около шести миллионов лет назад, когда море на время отделилось от Атлантики, почти полностью испарилось, стало сверхсоленым и оставило толстые слои гипса. Эти образования служат аналогом марсианских сульфатных отложений.

Международная команда ученых решила выяснить, можно ли обнаружить органическую жизнь в гипсе. Для этого они выбрали компактный лазерный масс-спектрометр, который можно отправить в космос, и с его помощью проанализировали образцы гипса из карьера Сиди Бутбал в Алжире. В этих породах ранее находили древние водоросли и бактерии.

Исследователи обнаружили в гипсе извилистые волокна — следы бактерий, окисляющих серу. Вокруг них располагались глинистые минералы, доломит и пирит. Присутствие этих соединений говорит о наличии органической жизни — для образования глины нужны прокариоты, поставляющие нужные элементы, а для доломита клетки, повышающие щелочность окружающей среды. Если на Марсе найдут гипс с доломитом и глиной, это может стать важным свидетельством в пользу существования древней жизни.

Теперь ученые хотят протестировать прибор на других земных образцах, а затем предложить его для будущих миссий на Марс. Если масс-спектрометр установят на марсоход, он сможет анализировать сульфатные породы прямо на месте.