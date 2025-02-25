Эксперт назвал плюсы дорогих TWS-наушников перед средними

Главный редактор сайта о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов объяснил отличия качественных TWS-наушников среднего уровня (4-7 тысяч рублей) от флагманских TWS-наушников (12-20 тысяч рублей).

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Разумеется, первое отличие, которое производители заявляют во флагманских моделях TWS-наушников — это улучшенное качество звука. В каких-то моделях поддерживаются дополнительные аудиокодеки Bluetooth (LDAC, SSC или L2HC) для передачи звучания со смартфона в наушники без потерь. Но, во-первых, наушники среднего уровня УЖЕ играют качественно, а звук без потерь в качестве во флагманских наушниках, хоть и отличается в лучшую сторону, но незначительно — TWS-«затычки» слишком крохотные, чтобы реализовать разницу, а у большинства людей снижается возрастная острота слуха после 30 лет (так называемый пресбиакузис) и, следовательно, ухудшается восприятие спектра высоких частот, которыми (звонкостью и чистотой звука) и бравируют дорогие наушники.

В чём же тогда преимущество дорогих TWS-моделей над вариантами среднего класса? Оно заключается в других характеристиках:

Самое заметное (не по мнению рекламщиков наушников, а на деле) — более качественные микрофоны . Если отвечать на голосовой звонок с недорогих TWS-наушников, собеседники будут слышать лишний шум и жаловаться на качество звука — все, кто с вами созванивается, будут знать, что вы говорите по наушникам. В дорогих TWS-моделях микрофоны по качеству и отсеканию фонового шума в разговоре практически равны тем, которые установлены в самих смартфонах.

. Если отвечать на голосовой звонок с недорогих TWS-наушников, собеседники будут слышать лишний шум и жаловаться на качество звука — все, кто с вами созванивается, будут знать, что вы говорите по наушникам. В дорогих TWS-моделях микрофоны по качеству и отсеканию фонового шума в разговоре практически равны тем, которые установлены в самих смартфонах. Чуть лучше шумоподавление . TWS-наушники по своей природе не могут подавлять шум так же хорошо, как полноразмерные накладные модели — из-за маленького размера и близко сгруппированных микрофонов (активное шумодавление — это когда микрофоны улавливают шум снаружи и включают звук «противофазы» из динамиков для подавления этого шума) TWS-наушники плохо подавляют шум голосов, но всё же флагманские модели делают это лучше, чем модели среднего уровня. А шум поезда, автобуса, метро или соседа с перфоратором флагманские TWS ликвидируют почти безупречно.

. TWS-наушники по своей природе не могут подавлять шум так же хорошо, как полноразмерные накладные модели — из-за маленького размера и близко сгруппированных микрофонов (активное шумодавление — это когда микрофоны улавливают шум снаружи и включают звук «противофазы» из динамиков для подавления этого шума) TWS-наушники плохо подавляют шум голосов, но всё же флагманские модели делают это лучше, чем модели среднего уровня. А шум поезда, автобуса, метро или соседа с перфоратором флагманские TWS ликвидируют почти безупречно. Подключение к двум источникам звука одновременно. Например, к смартфону и ноутбуку: вы можете работать за ноутбуком и слушать музыку/смотреть видео с него, но, когда поступит звонок со смартфона, вы услышите звонок в наушниках и сможете поговорить со звонящим, не снимая своих TWS и не переподключая их вручную от ноутбука к смартфону.

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Беспроводная зарядка . На кейсе дорогих TWS-наушников обязательно есть контактная площадка для их подзарядки от беспроводной док-станции, либо (в некоторых смартфонах) от задней крышки смартфона, если он поддерживает реверсивную беспроводную зарядку. Эффективность такого способа подзарядки сомнительная — по проводу наушники зарядятся гораздо быстрее — но немало людей готовы доплатить за удобство.

. На кейсе дорогих TWS-наушников обязательно есть контактная площадка для их подзарядки от беспроводной док-станции, либо (в некоторых смартфонах) от задней крышки смартфона, если он поддерживает реверсивную беспроводную зарядку. Эффективность такого способа подзарядки сомнительная — по проводу наушники зарядятся гораздо быстрее — но немало людей готовы доплатить за удобство. Незначительно лучше автономность. Большинство производителей наушников в рекламных материалах указывают «до 7 часов» для моделей среднего класса, подразумевая работу на низкой громкости с отключенным шумоподавлением (чем в реальности покупатели наушников не пользуются). В реальности наушники среднего уровня со включенным шумоподавлением работают от одной зарядки 3.5 — 4 часа, а флагманские — от 5 до 6 часов (зависит от того, использовать ли кодек AAC, либо включать LDAC/L2HC для повышенного качества звука).

Подводя итог: преимуществ TWS-наушников за 12+ тысяч рублей над моделями за 4-7 тысяч рублей набирается достаточно, но они не играют решающего значения, если вас устраивает качество звучания наушников среднего ценового сегмента и если вы предпочитаете разговаривать в пути по голосовой связи со смартфона, а не с наушников.