Apple оказалась должна россиянам 40 млн рублей

Apple придется выплатить около 40 млн рублей долга, в случае, если компания вернется в РФ. Это стоимость бракованной продукции, которая была реализована за последние три года, пишет Telegram-канал Mash.

На сегодня ООО «Эппл Рус» (официальный представитель Apple) решениями суда обязан компенсировать ущерб по сотням исков от покупателей. Общая сумма — около 40 млн рублей.

«Одно из последних решений — по делу жительницы Курска Юлии К., которой не повезло купить незаряжающийся МacBook за 375 000. В гарантийном ремонте ей отказали — мол, не могут исполнить обязательства из-за санкций, и Юля пошла в суд. Итог — взыскать с «Эппл Рус» 630 000 рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что компания должна будет выплатить долги в случае полного возобновления торговли в России.

Накануне сообщалось, что Apple закрыла доступ российским разработчикам к платформе Apple Developer Enterprise Program (ADEP), что сделало невозможным использование разработанных в ней корпоративных приложений.

Apple рассылала фирмам, использующим Enterprise-сертификаты, предупреждение о том, что они прекратят функционировать с 12 февраля. После все программные данные удалили, использовать ее клиенты из России теперь не могут.