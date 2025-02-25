Microsoft Office стал бесплатным

Компания Microsoft выпустила бесплатную версию Office для Windows, которая позволяет создавать и редактировать документы в Word, Excel и PowerPoint без подписки Microsoft 365 или покупки лицензии. Однако эта версия Office имеет разные ограничения и интегрированную рекламу, сообщает 3DNews.

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Бесплатная версия доступна исключительно на компьютерах с операционной системой Windows и вышла без официального анонса со стороны Microsoft. Впервые идея внедрения рекламы в Office рассматривалась еще в 2009 году, и только сейчас она была реализована.

Работа с бесплатной версией Office аналогична веб-версии приложений, но с некоторыми отличиями. В частности, при работе с документами Word, Excel и PowerPoint пользователи видят рекламный баннер в правой части рабочего пространства, который нельзя убрать без платной подписки. Кроме того, каждые несколько часов воспроизводятся 15-секундные беззвучные видеоролики.

Еще одним ограничением является отсутствие локального сохранения документов. Вместо этого пользователям предлагается использовать приложение OneDrive или веб-версию облачного сервиса для хранения файлов, где бесплатно доступно 5 ГБ пространства.

Многие дополнительные функции Office тоже оказались недоступны в бесплатной версии. Пользователи не могут устанавливать плагины, добавлять водяные знаки или использовать инструменты для анализа данных. В Word ограничены возможности форматирования страниц, недоступны WordArt и таблицы. В Excel и PowerPoint аналогичные ограничения.

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Поскольку Microsoft не представила новый продукт широкой публике, предполагается, что бесплатная версия Office с рекламой находится на этапе тестирования с ограниченным кругом пользователей.