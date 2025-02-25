«Яндекс Карты» выпустили крупное обновление с городами Турции

"Яндекс" представил масштабное обновление "Карт" в Турции. Теперь пользователям доступны привычные навигационные функции сервиса при путешествии в Стамбул, Анкару, Измир и другие города страны.

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Изучить город заранее и спланировать поездку можно с тематическими подборками мест: они помогут выбрать ресторан, подскажут, в какой музей сходить и где попробовать кебаб или кофе по-турецки.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, сейчас доступно более 32 подборок на русском языке для Стамбула, Анкары, Измира и Антальи. Найти подборки можно на главном экране приложения при наведении на карту города.

Подготовиться к путешествию помогут и обновленные уличные панорамы: в Стамбуле и Анкаре появилось более 16 000 км новых снимков улиц и городской инфраструктуры. Детальные фото позволят виртуально прогуляться по городам: рассмотреть достопримечательности, найти вход в нужное здание, заранее изучить автомобильные и пешеходные маршруты.

Чтобы пользователям было легче ориентироваться в ключевых городах Турции, обновлены схемы движения общественного транспорта: теперь в сервисе отмечено более 51 000 остановок по всей стране. Карты покажут путь с учётом более 2000 маршрутов общественного транспорта, включая варианты на морских паромах в Стамбуле и Измире.

Также появились подробные поэтажные схемы 110 торговых центров и пяти крупнейших аэропортов страны - в Стамбуле, Измире, Анкаре и Анталье. Благодаря этому можно легко найти нужный магазин, эскалатор или выход на посадку.

Для тех, кто в путешествии предпочитает передвигаться на автомобиле, Карты отметили более 500 000 парковок и удобных точек высадки рядом с популярными среди туристов организациями. Например, рядом с главным аэропортом Стамбула можно выбрать одну из десяти таких точек. Достаточно указать, куда именно нужно приехать - в зону прилёта, вылета или конкретной парковки - маршрут будет выстроен именно в эту точку.

Кроме того, команда разработчиков обновила данные о 44 000 километрах дорог Стамбула, включая информацию о светофорах и ограничениях скорости. Теперь эти данные учитываются при построении маршрута и навигации по нему.