Вероятность экстремальных магнитных бурь после мощной вспышки на Солнце оценили

Сильных магнитных бурь в ближайшие пару дней на Земле не ожидается. О реакции магнитосферы на недавний выброс солнечной плазмы говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

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По прогнозам специалистов, магнитная буря, вызванная недавней вспышкой на Солнце, не будет экстремальной. Геомагнитные возмущения могут ощущаться в ночь с четверга на пятницу, 27-28 февраля.

«Прогноз геомагнитной обстановки на завтра и послезавтра, хотя и является слабо-возмущенным, но не будет сильно отклонен от нормы», — сообщают ученые.

В худшем случае, по их словам, сила геомагнитных колебаний достигнет второго уровня по пятибалльной шкале.

Ранее эксперты рассказали, на ком сильнее всего могут сказываться изменения в магнитосфере. Сильнейшими метеопатами являются люди с уязвимой нервной системой и различными психическими заболеваниями. Также к магнитным бурям чувствительны люди пожилого возраста и дети. У здоровых же людей в такие дни чувствуют слабость, раздражительность и быструю утомляемость. Во время магнитных бурь нередко ухудшается память и возникает бессонница.