ИИ ускорил разработку чипов в несколько раз

Международная группа ученых оценила способность моделей искусственного интеллекта (ИИ) в создании полупроводникового оборудования. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Специалисты Принстонского инженерного института (США) и Индийского технологического института (Индия) добились успеха в создании прототипов чипов для 5G с помощью ИИ. По словам ученых, новые технологии позволили ускорить разработку в несколько раз и повысить производительность чипов, но причины определенных технических нововведений остались непонятными для специалистов.

В случае с ИИ ученые использовали метод обратного проектирования, когда определяли желаемый результат и давали модели команду добиться его. Оказалось, что модели генеративного ИИ могут проектировать процессоры за несколько часов, тогда как живые специалисты тратят на это несколько недель. Это связано с тем, что инженеры полагаются на итеративный подход и тестируют оборудование на каждом этапе.

По словам автора исследования Каушика Сенгупта, полученные структуры «выглядят беспорядочно сформированными». То есть ученые имеют схемы чипов, но «не могут по-настоящему их понять». Когда специалисты изготовили чипы по чертежам, то заметили, что они превосходят по производительности существующие образцы.

Сенгпута заявил, что ИИ не должен заменить собой инженеров, но может повысить их производительность. По словам исследователя, рано или поздно ИИ совершит революцию в проектировании электроники.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что ИИ уже применяют в российском вооружении. По словам Мантурова, ИИ быстрее обрабатывает данные и, соответственно, уничтожает цель.