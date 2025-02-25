Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

Специалисты издания GizmoChina объяснили, почему на рынке практически исчезли компактные смартфоны. Материал доступен на сайте медиа.

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Главной причиной, по которой производители электроники не выпускают маленькие телефоны, назвали срок автономной работы. По их словам, в меньший по размерам гаджет можно установить и меньшую батарею, которая будет быстрее разряжаться. Также в небольших девайсах процессоры, оперативная память и другие компоненты теснее прилегают друг к другу, из-за чего повышается нагрев аппарата.

По словам журналистов, маленькие смартфоны начали активно пропадать с рынка после появления стандарта 5G. Они заметили, что связь пятого поколения требует наличия дополнительных антенн, которые занимают довольно много места. Кроме того, в 2020-х разработчики приложений отдают предпочтение смартфонам с большим экраном, и отдельно под компактные девайсы программы адаптируют редко.

В заключение они заметили, что потребительские тенденции изменились за последние 10 лет: «Есть простая реальность: большинство людей не хочет маленькие телефоны». Фактически на рынке остались только складные компактные гаджеты, конструкция которых позволяет увеличивать диагональ их дисплея до привычной.

В конце февраля специалисты агентства TelecomDaily заметили, что корейский производитель смартфонов Samsung начал активнее рекламировать свою продукцию в России. При этом официальные поставки Samsung на российский рынок остановились в 2022 году.