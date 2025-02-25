В России открыли предзаказ на новый флагманский смартфон Honor

В России стартовал предзаказ на флагманский смартфон Honor Magic 7 Pro. Пресс-служба компании МТС сообщила «Газете.Ru» о начале приема предварительных заказов на новинку, который продлится до 3 марта.

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Новый Honor Magic 7 Pro, представленный в версии с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, оценен в 140 000 рублей. Покупателям доступны три варианта цветового исполнения: лунный серый, графитовый черный и лазурный голубой.

По данным МТС, российский рынок флагманских смартфонов демонстрирует рост. В 2024 году объем продаж устройств стоимостью свыше 80 тыс. рублей достиг 1,8 миллиона штук на общую сумму 216 млрд рублей, что превышает показатели предыдущего года на 11% в количественном и на 13% в денежном выражении.

Honor Magic 7 Pro получил усовершенствованную тройную основную камеру, включающую 200-мегапиксельный телеобъектив с крупным сенсором и светосильной оптикой для качественной съемки при слабом освещении. Камера предлагает различные варианты масштабирования, включая оптический, гибридный и цифровой зум. Основной 50-мегапиксельный HDR-сенсор дополнен объективом с переменной диафрагмой, а ультраширокоугольная камера также получила 50-мегапиксельный сенсор и автофокусировку для макросъемки. Система камер дополнена LiDAR-сенсором для быстрой фокусировки, а также датчиками цветовой температуры и мерцания.

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с изгибами по краям и тонкими рамками. Дисплей обеспечивает высокое качество изображения с плотностью пикселей 453 PPI, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. Яркость и цветопередача экрана подтверждены сертификатами Dolby Vision и HDR Vivid.

Производительность Honor Magic 7 Pro обеспечивает процессор Snapdragon Gen 8 Elite в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти последнего поколения и 512 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5850 мАч. Управление энергопотреблением осуществляет чип Honor E2. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 100 Вт и беспроводную до 80 Вт.