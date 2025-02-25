Появилось фото раскладушки Motorola Razr 60 Ultra

Известный инсайдер Evleaks опубликовал первые качественные рендеры нового Motorola Razr 60 Ultra, который станет конкурентом Samsung Galaxy Z Flip 6.

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По его данным, новинка получит 4-дюймовый внешний OLED-экран, позволяющий работать с уведомлениями и приложениями без раскрытия устройства. Основной дисплей — 6.9-дюймовый pOLED с разрешением FullHD+ и частотой обновления 165 Гц.

В основе Razr 60 Ultra будет лежать флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, который обеспечит высокую производительность.

Автономность обещает быть выше, чем у предшественника, благодаря аккумулятору на 4000 мА·ч.

Камеры также улучшены — основной сенсор получит разрешение 50 Мп, а в системе будет ультраширокоугольный модуль (характеристики пока неизвестны).

Motorola рассчитывает навязать борьбу Samsung, но многое будет зависеть от цены и программной поддержки. Официальный анонс ожидается в ближайшие месяцы.