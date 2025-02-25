Маск хочет внедрить Starlink в систему федерального авиарегулятора США

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), хочет задействовать терминалы Starlink для модернизации информационно-технологической инфраструктуры Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В публикации отмечается, что подобная ситуация вызывает вопросы о конфликте интересов между деятельностью Маска в DOGE и работой в собственных бизнес-проектах.

Издание подчеркивает, что в 2023 году FAA заключило контракт на сумму в $2 млрд с американской телекоммуникационной компанией Verizon Communications. Ей поставили задачу модернизировать критически важную инфраструктуру ведомства. Утверждается, что Маск уже одобрил выделение 4 тыс. терминалов Starlink на свою инициативу.

15 февраля ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту партию из 21 мини-спутника глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.