Вулканическая активность древней Земли подпитывала раннюю жизнь азотом

Британские ученые из Нортумбрийского университета и их международные коллеги изучили древние строматолиты в Зимбабве, чтобы понять, как круговорот азота мог повлиять на развитие жизни в ранних океанах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Строматолиты — слоистые окаменелые структуры, образованные древними микроорганизмами. Их возраст превышает 2,75 млрд лет. Специалисты нашли необычные изотопные отпечатки азота, указывающие на скопления аммония (биодоступной формы азота) в глубинах древних океанов. Аммоний мог подниматься к поверхности за счет апвеллинга — процесса подъема глубинных вод к поверхности.

Ученые предполагают, что вулканическая активность и гидротермальные источники играли ключевую роль в обеспечении азотом ранних форм жизни. Азот, накапливавшийся в виде аммония, мог стать важным ресурсом для микроорганизмов, способствуя их развитию и подготовив почву для появления кислорода в атмосфере. "Вулканизм был исключительно активен 2,75 миллиарда лет назад и оказал длительное влияние на эволюцию жизни", — отметили авторы открытия.