В Аппалачах нашли останки гигантских белок-летяг

Американские ученые из государственного университета Восточного Теннесси выяснили, что около 5 млн лет назад на территории современных гор Южные Аппалачи жили гигантские белки-летяги размером с домашнюю кошку. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Mammalian Evolution (JME).

© Газета.Ru

Специалисты обнаружили останки гигантских летяг рода Miopetaurista на месте раскопок Грей Фоссил в Теннесси. Это стало первой находкой такого рода в Северной Америке. Раньше окаменелости Miopetaurista были известны только в Евразии.

Ученые полагают, что белки-летяги попали в Северную Америку через Берингов мост — древний перешеек между континентами.

Около 5 млн лет назад климат в регионе был значительно теплее, что позволяло белкам-летягам процветать в густых влажных лесах. Однако с наступлением ледниковых периодов эти животные оказались изолированы в более теплых районах, таких как Флорида, и в конечном итоге вымерли.

«Эти белки стали своего рода «живыми ископаемыми», так как в Северной Америке они существовали миллионы лет после исчезновения своих евразийских сородичей», — отметила соавтор исследования Монсеррат Грау-Каматс.

Современные родственники гигантских летяг обитают в Японии, Китае и Индонезии. Их вес достигает 1,5 килограмма.