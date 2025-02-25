Найдены следы первых «тележек» для продуктов возрастом 22 тыс. лет

Британские археологи из Борнмутского университета обнаружили следы древнейших прообразов грузовых тележек на территории штата Нью-Мексико в США. Свидетельства указывают, что люди начали сооружать конструкции для перемещения поклажи уже 22 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Quaternary Science Advances (QSA).

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Команда сделала открытие в национальном парке Уайт-Сэндс. Там нашли ископаемые отпечатки ног детей и взрослых наряду с отметинами, возникшими в результате волочения конструкций.

Исследователи предполагают, что люди использовали волокуши — примитивные устройства из деревянных шестов, которые тянули вручную. Эти следы часто сопровождались отпечатками ног, многие из которых принадлежали детям. Это указывает на то, что взрослые тащили грузы, а дети следовали за ними.

«Следы волочения простираются на десятки метров и пересекают человеческие следы, что говорит о том, что люди тащили грузы по своим же следам», — отмечают авторы исследования.

Чтобы лучше понять, как это могло выглядеть, ученые провели эксперименты на илистых отмелях в Великобритании и США, воссоздав процесс волочения грузов с помощью деревянных шестов. Результаты подтвердили, что следы в Уайт-Сэндс могли быть оставлены именно таким способом.

Волокуши, вероятно, использовались для транспортировки мяса после охоты или для перемещения лагеря. Это ранний пример «тележки» без колес, который предшествовал изобретению колесных транспортных средств на Ближнем Востоке около 5 тыс. лет назад.