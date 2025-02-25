В Китае обнаружили самого большого окаменелого скорпиона эпохи мезозоя

В северо-восточной провинции Китая Ляонин обнаружен древний окаменелый скорпион возрастом около 125 миллионов лет. Это первый в стране скорпион мезозойского периода, сообщает информагентство «Синьхуа». Исследование опубликовано в журнале Science Bulletin.

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Открытие, сделанное исследователями из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук, заполнило значительный пробел в этой области. Окаменелость, получившая название Jeholia longchengi в честь места обнаружения на территории формации Цзэхол в районе города Чаоян. Это всемирно известный комплекс окаменелостей раннемелового периода. Биота Цзэхол знаменита исключительно хорошо сохранившимися окаменелостями, включая перьевых динозавров, первых птиц и растения.

Скорпион довольно крупный, достигает 10 сантиметров в длину. Он превосходит по размеру другие известные мезозойские окаменелости скорпионов. У скорпиона были тонкие педипальпы (ногощупальца), длинные ноги и вытянутое ядовитое жало. Исследования показали, что этот скорпион играл значительную роль в экосистеме своего времени, вероятно, выступая в роли хищника, охотившегося на насекомых и пауков.

«Если бы он существовал сегодня, то мог бы даже охотиться на молодняк мелких позвоночных. При этом быть добычей для более крупных животных, таких как первые птицы, млекопитающие и даже динозавры. Окаменелости скорпионов не так распространены, как многие могли бы подумать», — отметил Хуан Диин, один из авторов исследования.

До открытия Jeholia longchengi лишь три окаменелости скорпионов были найдены в Китае: в провинции Шаньдун, в центральной провинции Хубэй и во Внутренней Монголии на севере страны. Находка в Ляонине обогащает запись окаменелостей скорпионов в Китае и дает ученым более глубокое понимание разнообразия мезозоя, а также возможность реконструировать экосистему того времени.