Samsung опубликовала официальные изображения дешевых смартфонов Galaxy M16 5G и M06 5G

Samsung готовится расширить свою линейку 5G-смартфонов в Индии с предстоящим запуском новых бюджетных моделей Galaxy M16 5G и Galaxy M06 5G. Компания недавно опубликовала тизеры, которые раскрыли ключевые элементы дизайна обеих моделей, в особенности оформления задних камер. Хотя точная дата запуска пока не объявлена, подтверждено, что смартфоны будут доступны для покупки на Amazon. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Опубликованный тизер-постер демонстрирует тройную заднюю камеру Galaxy M16 5G, вертикально расположенную в пределах овального («pill-shaped») модуля. Большая часть модуля отведена под два датчика, в то время как меньшая секция вмещает третий. Круглая светодиодная вспышка расположена за пределами блока камер, добавляя отличительную деталь в дизайн. Это оформление соответствует ранее опубликованным рендерам. Напомним, что Galaxy M15 5G также оснащен тройной камерой: основной модуль имеет разрешение 50 МП, сверхширокоугольный — 5 МП, макрообъектив — 2 МП.

Информация о Galaxy M06 5G пока более ограничена, однако ожидается, что он будет выполнен в схожем стиле, но с двумя камерами на задней панели, как и его предшественник. Galaxy M05 предлагал основную камеру на 50 МП и макрокамеру на 2 МП, а также фронтальную камеру с разрешением 8 МП. Хорошей новостью для тех, кто ждет Galaxy M06, станет поддержка 5G, которой не было у его предшественника.

Ранее Galaxy M16 был замечен в Geekbench с процессором Dimensity 6300. С высокой вероятностью аналогичный чипсет получит и Galaxy M06.