Samsung опубликовала официальные изображения дешевых смартфонов Galaxy M16 5G и M06 5G

Samsung готовится расширить свою линейку 5G-смартфонов в Индии с предстоящим запуском новых бюджетных моделей Galaxy M16 5G и Galaxy M06 5G. Компания недавно опубликовала тизеры, которые раскрыли ключевые элементы дизайна обеих моделей, в особенности оформления задних камер. Хотя точная дата запуска пока не объявлена, подтверждено, что смартфоны будут доступны для покупки на Amazon. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Samsung опубликовала официальные изображения дешевых смартфонов Galaxy M16 5G и M06 5G
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Опубликованный тизер-постер демонстрирует тройную заднюю камеру Galaxy M16 5G, вертикально расположенную в пределах овального («pill-shaped») модуля. Большая часть модуля отведена под два датчика, в то время как меньшая секция вмещает третий. Круглая светодиодная вспышка расположена за пределами блока камер, добавляя отличительную деталь в дизайн. Это оформление соответствует ранее опубликованным рендерам. Напомним, что Galaxy M15 5G также оснащен тройной камерой: основной модуль имеет разрешение 50 МП, сверхширокоугольный — 5 МП, макрообъектив — 2 МП.

Информация о Galaxy M06 5G пока более ограничена, однако ожидается, что он будет выполнен в схожем стиле, но с двумя камерами на задней панели, как и его предшественник. Galaxy M05 предлагал основную камеру на 50 МП и макрокамеру на 2 МП, а также фронтальную камеру с разрешением 8 МП. Хорошей новостью для тех, кто ждет Galaxy M06, станет поддержка 5G, которой не было у его предшественника.

Ранее Galaxy M16 был замечен в Geekbench с процессором Dimensity 6300. С высокой вероятностью аналогичный чипсет получит и Galaxy M06.

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