Ученые выяснили, в какой момент Луна стала твердой

Ученые из Чикагского университета установили, что Луна окончательно затвердела около 4,43 миллиарда лет назад – примерно в то же время, когда Земля стала пригодной для жизни. Этот вывод сделан на основе новых измерений лунных пород, доставленных миссиями Apollo. Об этом сообщает портал Universe Today (UT).

© Газета.Ru

Спутник Земли образовался после столкновения молодой планеты с гипотетическим космическим телом размером с Марс, известным как Тейя. В результате этого катаклизма Луна, которая изначально представляла собой расплавленный шар, постепенно начала охлаждаться и кристаллизоваться. Исследование образцов позволило исследователям установить момент образования особого слоя лунных пород, известного как KREEP (по первым буквам элементов: калий, редкоземельные металлы и фосфор).

Оказалось, что KREEP появился спустя 140 миллионов лет после формирования Солнечной системы, то есть около 4,43 миллиарда лет назад. Это открытие подтверждает связь между процессами на Луне и ранним развитием Земли. Например, удар, породивший Луну, вероятно, стал последним глобальным катаклизмом, после которого наша планета начала превращаться в стабильный мир, пригодный для жизни.

Будущие миссии Chang'e и Artemis, которые исследуют южный полюс Луны, могут подтвердить эти выводы и пролить свет на раннюю историю Солнечной системы.