Каннибализм в средневековой Европе: табу или чудодейственное лекарство

Западную Европу исторически описывали как светоч цивилизации, противостоявший варварам, которые обитали в других частях света. И одной из традиций, на протяжении веков разделявшей европейцев и жителей прочих регионов, был каннибализм. Портал theconversation.com рассказал, как отношение к этой практике изменилось со временем.

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Хотя каннибализм часто называют одной из самых жестоких и ужасающих практик, в реальности он был распространен и в западной части Европы. Причем как в доисторические времена, так и в последующих веках. Причины для каннибализма варьировались от религиозных до целительных практик. Например, в средневековье людям приходилось идти на это в периоды голода, войны, беспокойств и других трудных социальных ситуаций.

Что касается медицины, то некоторые части человеческого тела считались ценными для лекарей. На протяжении многих веков расчлененный труп был материалом, который можно было использовать для создания самых разных лекарств и препаратов. Но между концом римской античности и началом средневековья в кодексе Феодосия и Вестготской правде появились законы, запрещающие разграбление могил и усыпальниц. Они также запретили осквернение мертвецов ради добычи каких-либо ингредиентов из человеческого тела, включая кровь.

Таким образом, уже в VII веке существовали унаследованные из предыдущих эпох законы, регулировавшие или наказывавшие за добычу целительных материалов из человеческих останков. Римские и вестготские ограничения были не единственными в Европе — со временем появились и другие нормативные тексты. А появились они потому, что практика каннибализма продолжалась.

Со становлением христианства в быту людей появились книги покаяния: справочники, перечислявшие грехи и соответствующие им наказания. Они отражали духовные ценности средних веков по части морали, насилия и сексуальности. Например, ирландский кодекс Collectio canonum Hibernensis запрещал потребление крови или мочи под угрозой семилетней диеты на хлебе и воде под надзором священника. А к концу VII века появились законы, определившие, что животных, выращенных на человеческой плоти или крови, нельзя потреблять в пищу.

Наиболее знаменитая книга покаяний своего времени, написанная Феодором Кентерберийским, дважды упоминает запрет на потребление крови или семенной жидкости. Данный закон направлен преимущественно на женщин, которые пили кровь своих мужей из-за ее целительных свойств. Опять же, кровь здесь упомянута в медицинском контексте — как и в Вестготской правде.

Однако на заре христианства размытость религиозных ритуалов приводила к непониманиям, из-за чего самих верующих иногда обвиняли в каннибализме. Позже некоторые христиане перенаправили это обвинение на евреев в средневековой Европе. Подобным гонениям также подвергались и другие еретики, такие как монтанисты — якобы одним из их священных ритуалов было смешение крови детей с мукой.

По мере развития традиции местных святых их чудотворные способности, равно как и доступ к местам погребения, означал, что их тела также использовались в медицинских целях после смерти. Но в отличие от других, полностью запрещенных практик, контактный каннибализм, т.е. потребление продуктов, коснувшихся тела или реликвий святого, был разрешен. Масла, проходившие через гробницу, вместе с водой, пылью и камнями со святых мест, потреблялись в пищу ради чудесного исцеления. Таким образом, произошел сдвиг от пожирания мертвецов к пожиранию священного.