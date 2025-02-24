Древние греки загрязняли планету более 5 тысяч лет назад, выяснили ученые

Ученые обнаружили самое древнее свидетельство загрязнения окружающей среды свинцом, вызванного деятельностью человека. Исследователи из Германии и Греции проанализировали отложения со дна Эгейского моря и выяснили, что следы антропогенного загрязнения свинцом появились около 5275 лет назад, что на 1200 лет раньше, чем считалось ранее. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

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Взаимосвязь между появлением свинцового загрязнения и развитием технологий была тесной. Свинец активно использовался в процессе выплавки серебра, что сыграло важную роль в формировании монетной экономики Древней Греции.

Однако ученые обнаружили интересную особенность: в слоях отложений со дна Эгейского моря, относящихся к бронзовому веку, не было обнаружено следов загрязнения свинцом. Однако около 2225 лет назад его концентрация резко возросла, что совпало по времени с римским завоеванием греческих территорий.

Исследователи также проанализировали пыльцу, сохранившуюся в отложениях, что позволило проследить изменения в хозяйственной деятельности региона. Оказалось, что переход от пастушеского образа жизни к экономике, основанной на денежном обращении, сопровождался масштабными изменениями в экологии: вырубкой лесов, расширением сельского хозяйства и увеличением содержания тяжелых металлов в почве и воде.

После завоевания Греции римляне начали активно использовать ее природные ресурсы, включая добычу и плавку металлов. Это привело к значительному загрязнению окружающей среды. В частности, свинец, который активно применялся в римской водопроводной системе, мог стать причиной отравлений среди населения.

По мнению ученых, открытие не только проливает свет на экономическую и экологическую историю Древней Греции, но и подтверждает, что загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами — это проблема, уходящая корнями в глубокую древность.