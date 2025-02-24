В Китае зафиксировали взрывной рост популярности складных смартфонов

Китайский рынок складных смартфонов продемонстрировал уверенный рост в 2024 году, увеличившись на впечатляющие 27% по сравнению с предыдущим годом. Об этом, как пишет издание GSMArena, свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитической компанией Counterpoint Research.

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Несмотря на то, что складные устройства пока занимают лишь 3% от общего объема продаж смартфонов в Китае, динамика роста рынка выглядит весьма многообещающе. Китай также является наиболее конкурентным рынком для складных смартфонов, поскольку многие производители реализуют свои модели эксклюзивно в этой стране.

Лидером рынка остается компания Huawei, на долю которой приходится более половины всех продаж складных устройств в Китае. Наибольшей популярностью среди моделей-«книжек» пользуются Huawei Mate X5 и Mate X6, а среди классических раскладушек – Pocket 2 и Nova Flip.

Единственным другим производителем, сумевшим достичь двузначной доли рынка, стала компания Honor, чей успех обусловлен популярностью моделей Magic Vs2 и Vs3.

Исследование Counterpoint Research также выявило, что 67% пользователей складных смартфонов предпочитают форм-фактор «книжка».

Аналитики отмечают, что складные смартфоны перестают быть нишевым продуктом для энтузиастов и мужчин. Благодаря технологическим достижениям, позволяющим создавать более легкие, компактные и прочные устройства с улучшенными камерами, складные смартфоны начинают привлекать внимание широкого круга потребителей, включая женщин. Именно этим объясняется продолжающийся стремительный рост этого, пока еще относительно небольшого, сегмента рынка на протяжении последних нескольких лет.