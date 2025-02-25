Складной iPhone сможет похвастаться уникальным экраном

Компания Apple добилась значительных успехов в разработке долгожданного складного iPhone, достигнув прорыва в устранении видимой линии сгиба на экране, которая является проблемой для существующих складных устройств. Об этом сообщает южнокорейское издание ETNews.

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Apple завершает процесс выбора поставщиков компонентов для складного iPhone, который, как ожидается, официально закончится к апрелю 2025 года. При этом крупномасштабное производство компонентов, вероятно, начнется во второй половине текущего года.

Инсайдеры отрасли сообщают, что Apple поставила цель устранить линию сгиба любой ценой, чтобы выделить свой складной телефон среди существующих моделей. Предполагается, что были разработаны материалы с новыми свойствами, позволяющие сделать линию сгиба практически незаметной.

Проблема видимой линии сгиба долгое время была одним из главных препятствий в развитии складных смартфонов. Производители, такие как Samsung и Huawei, безуспешно пытались сделать ее невидимой. Решение, найденное Apple, может обеспечить компании значительное конкурентное преимущество.

По сообщениям, Samsung Display станет эксклюзивным поставщиком OLED-панелей для складного устройства Apple. Предпочтение корейской компании было отдано из-за того, что она стала первой, кто освоила массовое производство складных экранов для смартфонов.

Ожидается, что складной iPhone получит конструкцию с внутренним сгибом, подобную книге. Американская компания Corning, вероятно, предоставит ультратонкое стекло (UTG) для защиты матрицы.

Исходя из типичных сроков разработки продуктов Apple, ETNews предполагает, что складной iPhone будет представлен во второй половине 2026 года.