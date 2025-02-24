Палеонтолог обнаружил след динозавра возрастом 127 млн лет

В Великобритании мужчина обнаружил след динозавра возрастом 127 миллионов лет, пишет Good News Network.

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На острове Уайт в Великобритании после сильного ливня был обнаружен огромный след динозавра, возраст которого оценивается в 127 миллионов лет. Трехпалый отпечаток, длина которого составляет около метра, заметил 23-летний гид по окаменелостям Джо Томпсон во время прогулки по пляжу Шепердс-Чайн. По словам Джо, след стал виден после того, как штормы смыли с пляжа слой гальки, обнажив древнюю глину.

«Я шел час или два и ничего не находил, поэтому был немного расстроен. Но потом я посмотрел вниз и увидел один из пальцев на глине. Когда я начал очищать участок, то обнаружил довольно большой след игуанодона», — рассказал молодой палеонтолог.

Игуанодон — крупный травоядный динозавр, который мог достигать десяти метров в длину и весить более четырех тонн. Эти животные жили группами по 20–30 особей, передвигались на четырех ногах, но при необходимости могли бегать на двух.