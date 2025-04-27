Зачем кошкам подушечки на лапах?

Многие кошатники обожают мягкие подушечки на лапах своих питомцев — в Интернете существуют целые форумы, посвященные им. Но зачем они нужны? Какую функцию они выполняют в организме кошки? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Ответ на загадку кошачьих лап кроется в миллионах лет эволюции. На лапах каждого представителя отряда хищных, куда входят кошки, собаки, волки, медведи, еноты и выдры, в той или иной форме есть подушечки. А значит, вопрос стоит поставить иначе: почему у всех этих животных мягкие лапы.

По мнению ученых, подушечки появились в результате эволюции примерно 50 млн лет назад — тогда же, когда появились первые хищные. Мягкие лапы выполняют ряд важных функций. Во-первых, они позволяют бегать, прыгать и приземляться бесшумно. Во-вторых, подушечки играют роль своеобразного амортизатора. Именно благодаря им кошки могут падать с большой высоты, не получая серьезных травм.

Подушечки изнутри состоят из жировой ткани, привязанной к коллагену — такая композиция придает им мягкую, пружинистую текстуру и помогает поглощать шок от столкновений. Одно исследование, изучившее структуру подушечек на лапах домашних кошек, обнаружило, что при компрессии они твердеют — это дополнительно смягчает приземление. Ученые также отметили, что, на клеточном уровне, подушечки заполнены эллипсоидными скоплениями жира, которые предотвращают потерю равновесия.

По факту, подушечки на кошачьих лапах так хорошо справляются со своей задачей, что некоторые ученые изучали их для создания специальной обуви для воздушного десанта. Они попытались воссоздать смягчающий эффект при помощи специальных, напечатанных на 3D-принтере, стелек, которые поглощали шок от падения с большой высоты.

Помимо этого, подушечки повышают ловкость животных за счет сцепления. Без них кошки, собаки и другие хищные млекопитающие постоянно поскальзывались бы на своих мохнатых лапах. Не говоря уже о том, что подушечки, как и человеческие пальцы, обладают высокой чувствительностью. Например, они помогают кошкам замечать мелкие перепады температур и различать разные текстуры поверхности.

Подушечки — еще и одно из немногих мест на теле кошки, где есть потовые железы. Точно так же устроена физиология и большинства других хищных. Не зря владельцы кошек иногда замечают дома мокрые отпечатки лап после того, как животное подверглось стрессу. Пот на подушечках позволяет немного регулировать температуру тела, хотя, по большей части, для этой цели кошки обычно умываются.

Разнообразие оттенков подушечек лап — прямое отражение расцветки шерсти каждой индивидуальной кошки и зависит от концентрации меланина в коже. Так, более темный окрас обычно приводит к черным или коричневым подушечкам, а светлый — к розовым. А многоцветные кошки имеют многоцветные подушечки.