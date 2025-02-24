Инсайдер показал дизайн всех моделей iPhone 17

Авторитетный инсайдер Маджин Бу продолжает делиться информацией об iPhone 17 — будущей линейке смартфонов от Apple. Блогер опубликовал CAD-изображения гаджетов, где можно оценить актуальный дизайн следующей серии.

Как ранее сообщали другие инсайдеры, будущий iPhone 17 получит стеклянный выпуклый блок для основной камеры. Сильнее всего она будет выделяться на Pro-версии линейки, где блок займёт практически треть от задней поверхности моделей.

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Анонс iPhone 17 должен состояться в сентябре 2025 года, где станут известны все детали новой серии смартфонов. Ожидается, что во время ивента Apple также представит более тонкий iPhone 17 Air, который сможет похвастаться дисплеем с повышенной частотой обновления и уменьшенным размером.