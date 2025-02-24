Инсайдер показал дизайн всех моделей iPhone 17

Авторитетный инсайдер Маджин Бу продолжает делиться информацией об iPhone 17 — будущей линейке смартфонов от Apple. Блогер опубликовал CAD-изображения гаджетов, где можно оценить актуальный дизайн следующей серии.

Инсайдер показал дизайн всех моделей iPhone 17
© globallookpress.com

Как ранее сообщали другие инсайдеры, будущий iPhone 17 получит стеклянный выпуклый блок для основной камеры. Сильнее всего она будет выделяться на Pro-версии линейки, где блок займёт практически треть от задней поверхности моделей.

© Соцсети

Анонс iPhone 17 должен состояться в сентябре 2025 года, где станут известны все детали новой серии смартфонов. Ожидается, что во время ивента Apple также представит более тонкий iPhone 17 Air, который сможет похвастаться дисплеем с повышенной частотой обновления и уменьшенным размером.

Наука и техника
Apple