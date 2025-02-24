Ученый сообщил о сохранении риска магнитных бурь

Риск магнитных бурь на Земле сохранится в течение двух–трех суток после сверхмощной вспышки класса X на Солнце, которая произошла 23 февраля.

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Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

«Вчера впервые за 1,5 месяца произошла вспышка класса X. В целом, есть рост активности Солнца в последние 48 часов, который мы подтверждаем. Но прямых угроз для Земли пока не зафиксировано. Риски будут сохраняться еще двое-трое суток», – сказал Богачев.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили, что вспышка высшего класса X произошла на Солнце вечером 23 февраля. По их данным, причиной вспышки послужил резкий рост солнечной активности.