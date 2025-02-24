В Австралии Telegram оштрафовали на $610 тысяч

Австралийский интернет-регулятор eSafety уведомил администрацию социальной сети Telegram о штрафе в $610 тыс. за отказ своевременно предоставить данные о мерах борьбы с запрещенным контентом. Об этом заявила глава ведомства Джулия Инман Грант, ее цитирует ТАСС.

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По словам Грант, в марте прошлого года ведомство направило Telegram запрос о протоколах безопасности и мерах борьбы с террористическими и экстремистскими материалами.

«Вопросы касались того, что делает служба обмена сообщениями для выявления террористического и экстремистского контента, публикаций о сексуальной эксплуатации детей, а также мер по предотвращению прямой трансляции таких материалов», — объяснила глава ведомства.

Мессенджер предоставил ответы на эти вопросы лишь в октябре прошлого года, хотя должен был в мае. В Safety заявили, что это помешало регулятору выполнять свои функции в соответствии с законодательством, обеспечивающим безопасность в Сети. По закону у Telegram есть 28 дней, чтобы выплатить штраф, оспорить его или потребовать отсрочку.

24 февраля стало известно, что штраф Telegram Messenger Inc., назначенный Роскомнадзором за неисполнение его владельцем предписания удалить ложную информацию о российских военных, увеличился до 4 млн рублей.