Телескоп «Хаббл» обнаружил спиральную галактику с секретами

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал спиральную галактику UGC 5460, находящуюся в 60 млн световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы, сообщает НАСА.

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На изображении запечатлены центральная полоса звезд, спиральные рукава и голубые звездные скопления. В верхнем левом углу попала звезда из нашей галактики, находящаяся всего в 577 световых годах от нас.

Две сверхновые: взрыв или обман?

UGC 5460 привлекла внимание ученых из-за двух сверхновых: SN 2011ht и SN 2015as. «Хаббл» провел наблюдения, чтобы изучить их природу и выяснить, что происходит после взрыва.

SN 2015as относится к сверхновым с коллапсом ядра. Это катастрофический взрыв, который происходит, когда массивная звезда (в несколько раз тяжелее Солнца) исчерпывает запасы энергии и под действием гравитации схлопывается в себя. От удара материя отбрасывается наружу, создавая мощную ударную волну. Исследователи хотят понять, как эта волна взаимодействует с окружающим газом.

SN 2011ht — загадка для ученых. Возможно, это тоже сверхновая, но астрономы предполагают, что это могла быть светящаяся голубая переменная (LBV — Luminous Blue Variable). Это редкие массивные звезды, которые переживают мощные выбросы вещества, временно увеличивая яркость настолько, что их можно спутать со сверхновыми. Главное их отличие от настоящей сверхновой — это то, что такая звезда может пережить вспышку и продолжить существование.

«Хаббл» продолжит наблюдения за местом SN 2011ht, чтобы выяснить, осталась ли там звезда или это действительно был финальный взрыв. Это поможет ученым лучше понимать разницу между ложными и настоящими сверхновыми.

Ученые отметили, что новые данные помогут лучше понимать жизненные циклы звезд и процессы, происходящие после их взрывов. Также теперь у них появились новые сведения о том, какие звезды действительно разрушаются, а какие лишь переживают бурные катаклизмы.