Большой парад планет в феврале 2025 года: как увидеть

В ночном небе 28 февраля 2025 года можно будет наблюдать уникальное явление — семь планет выстроятся в одну линию. Среди них — Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс, при этом без специальных инструментов наблюдения можно будет увидеть только четыре из них, сообщает Starwalk.space.

Уран и Нептун можно увидеть только с помощью бинокля или небольшого телескопа. А вот Сатурн будет виден 28 февраля только в определенное время, так как он будет находиться очень близко к Солнцу.

Красноватый Марс будет занимать самое высокое положение на небе, располагаясь над южным горизонтом в созвездии Близнецов. Юпитер будет находиться чуть ниже, в созвездии Тельца. Уран разместится в созвездии Овна, недалеко от границы с Тельцом.

В этот день можно будет наблюдать выравнивание планет. Оно будет видно после захода Солнца. Однако в некоторых местах Земли это событие может произойти раньше или позже указанной выше даты. К примеру, в Токио оно ожидается 22 февраля, в Мехико — 25 февраля, в Нью-Йорке 25 февраля, в Гонконге — 27 февраля, в Берлине и Лондоне — 2 марта, в Мумбаи, Пекине и Сиднее — 3 марта, в Сан-Паулу — 4 марта.

Ранее исследователи Корнеллского университета Паоло Бассани и Жоау Магейхо опубликовали статью под названием «Как создать Вселенную», в которой исследуется библейская версия происхождения мира.