Подсчитано количество запущенных SpaceX спутников Starlink

К настоящему времени американская компания SpaceX успела запустить более 8000 спутников системы Starlink. Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

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По состоянию на 21 февраля на орбите оставалось 7078 спутников Starlink, остальные космические аппараты системы были сведены в атмосферу. В 2025 году SpaceX успела запустить около 400 спутников Starlink.

Ранее издание сообщило, что компания впервые посадила первую ступень ракеты Falcon 9 в районе Багамских островов.

В январе портал PCMag со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла заметило, что SpaceX стала чаще выводить спутники Starlink с орбиты.