На Солнце произошли две мощные вспышки

Две вспышки предпоследнего класса мощности М зафиксированы на Солнце в понедельник утром, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"24 февраля в 04:46 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W86) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 22 минуты, <….> в 10:02 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4000 (N16W20) зарегистрирована вспышка М3.3 продолжительностью 15 минут", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.