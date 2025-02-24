Сантехник обнаружил древнеримский клад

Охотник за сокровищами из Великобритании нашел в родном селе клад, закопанный больше 17 столетий назад, и продал его с аукциона за 500 тысяч рублей. Об этом сообщает BBC News.

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Четыре года назад сантехник Дэвид Данн увлекся поиском сокровищ. В июле 2023 года, когда он в очередной раз прочесывал знакомое поле, его металлоискатель неожиданно сработал. Хотя сигнал был слабым, Данн остановился и почти сразу заметил в ямке пару монет. Он начал копать, и не напрасно: на глубине примерно 60 сантиметров скрывался целый клад.

Данн обнаружил 50 прекрасно сохранившихся антонинианов — древнеримских серебряных монет, чеканившихся с III века нашей эры и стоивших два денария. Клад датируется периодом правления императора Караузия, который в 286 году поднял мятеж, захватил власть и объявил себя императором Британии и северной Галлии.

Находку целый год предлагали музеям, но желающих ее приобрести так и не нашлось. Тогда клад выставили на аукцион, где его за 4,4 тысячи фунтов стерлингов (около 500 тысяч рублей) купил коллекционер из США. Данн утверждает, что отдаст большую часть вырученных денег владельцу поля, где был зарыт клад.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах археологи обнаружили три древних клада с так называемыми «деньгами дьявола». В тайниках язычников нашли монеты и украшения.