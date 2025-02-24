В египетских пирамидах выявили загадочный вид энергии

Ученые обнаружили в египетских пирамидах загадочный вид энергии, который не мог быть известен во время их постройки 4600 лет назад. Открытие показало, что эти сооружения могли быть не только местом упокоения фараонов, но и гигантской электростанцией. В ходе экспериментов Великую пирамиду в Гизе подвергли воздействию электромагнитных волн. Результаты показали, что пирамида фокусирует и усиливает энергию вокруг основания и в определенных камерах.

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Ученые применили электромагнитные волны, поскольку излучение взаимодействует с веществом особым образом. Это позволяет экспертам исследовать конкретные детали строения, скрытые от посторонних глаз.

Волны накапливались в виде энергии в камере фараона в пирамиде Хеопса, камере царицы и недостроенной камере под сооружением. При этом камера царя, расположенная недалеко от центра, концентрировала электромагнитную энергию более эффективно, чем другие.

Однозначного объяснения, с чем связана такая особенность пирамиды, у ученых нет. По одной из теорий, пирамида представляла собой гигантский резонатор, предназначенный для улавливания электромагнитных волн. Однако такие технологии стали известны человечеству гораздо позднее.

Интересно, что исследования пирамиды производили и российские ученые. В 2018 году команда из Университета ИТМО проанализировала реакцию пирамиды на волны длиной от 656 до 1968 футов. Такие длины обычно ассоциируются с радиочастотами. Результаты подтвердили, что камеры накапливают энергию, а при взаимодействии волн с пирамидой на определенных частотах возникает «мультипольный резонанс».

По словам ученых, открытие в Гизе может найти практическое применение. Так, возможна разработка наночастиц, способных воссоздавать те же эффекты в радиочастотном диапазоне, сообщает The Daily Mail.

Ранее радар обнаружил над пирамидами Гизы гигантские плазменные пузыри. Это скопления перегретого газа, которые возникают в низких широтах. Их диаметр может достигать нескольких сотен километров. Явление остается малоизученным. С помощью современных технологий ученые смогли наблюдать за ним в режиме реального времени и с большого расстояния.