Россияне рассказали, как и из-за чего ломаются их смартфоны

Больше половины россиян (60%) сталкивались с поломками своих смартфонов за последние три года. Об этом говорится в исследовании компании Realme, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Основные проблемы связаны с повреждением дисплея (40,7%), быстрой разрядкой аккумулятора (25,9%) и проблемами при загрузке устройства (16,9%). Часто причиной поломок являются падения устройств (69%) и попадание воды (43,9%). При этом лишь 8% респондентов отметили, что не используют защитные аксессуары.

В ходе исследования также было выявлено, что в Центральном и Северо-Западном федеральных округах поломки чаще всего связаны с падениями, тогда как на юге и в Сибири — с влагой. Причем пользователи в возрасте до 25 лет чаще сталкиваются с механическими повреждениями, тогда как у более зрелых пользователей преобладают проблемы с аккумуляторами.

Отмечается, что женщины более склонны использовать защитные аксессуары, чем мужчины. Так, чехлы используют 80,6% опрошенных женщин и 66,2% мужчин, а стекла — 68,3% и 51,9% соответственно. Примечательно, что более дорогие устройства чаще защищаются аксессуарами: лишь 4,1% владельцев смартфонов стоимостью выше 50 тыс. руб. не используют защитные аксессуары, а среди пользователей более дешевых смартфонов — 8,3%.

Почти каждый третий опрошенный (39,7%) обращался в сервисные центры для ремонта своих устройств, но лишь 54,9% полностью решали свои проблемы. Большинство пользователей (69%) считают, что основной причиной поломок является неаккуратность владельцев. Однако 36% респондентов полагают, что производители сознательно создают устройства, склонные к выходу из строя. Примечательно, что среди женщин эта точка зрения популярнее (38,3%) по сравнению с мужчинами (33,3%).

Одним из ключевых факторов, влияющих на сохранность смартфона, являются сертификаты, гарантирующие ударостойкость и пыле-влагозащиту. Однако результаты опроса показывают, что лишь 26,1% респондентов знают о существовании стандартов защиты IP. Несмотря на это, защита от воды и пыли остается важным фактором при выборе смартфона для 78% опрошенных, тогда как 55% считают ее вторым по важности критерием, а 23,4% назвали ее одним из главных аргументов при покупке.

Отмечается, что с каждым годом на рынке появляется все больше смартфонов, сертифицированных по стандарту IP. Самым высоким значением стандарта на данный момент является IP69, который означает, что устройство выдержит не только погружение на глубину до 2 метров, но и попадание под струю кипятка. Первым на рынке смартфоном в сегменте дешевле 20 тыс. руб. с такой защитой стал Realme C75, а также эта сертификация заявлена для готовящейся к выходу в России серии Realme 14 Pro.