Найдены останки древнейшего мегарапторида в мире

Ученые из Исследовательского института Музеев Виктории и Университета им. Монаша (Австралия) обнаружили в Австралии окаменелости самого древнего мегарапторида в мире и первые свидетельства существования кархародонтозавров на континенте.

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Это открытие было опубликовано в Journal of Vertebrate Paleontology.

Необычная иерархия хищников

Ученые нашли кости в скальных породах вдоль побережья австралийского штата Виктория, возраст которых от 113 до 121 млн лет, что помогло точно определить, когда жили эти динозавры.

Мегарапториды – крупные, 6–7 м в длинну и примерно 2 м в высоту, а с поднятой головой могли достигать 3–3,5 м, с длинными когтями, вероятно, доминирующие хищники региона.

Кархародонтозавры – неожиданно мелкие 2–4 м в длину и высотой примерно 1–1,5 м, а с поднятой головой — до 2–2,5 м. В отличие от их южноамериканских родственников, достигающих размеров тираннозавра 13–14 м в длину и 4.5 метра в высоту.

Уненлагиины – небольшие 1 м в длинну и 0.5 м в высоту, проворные хищники, родственники современных птиц.

По словам палеонтолога Джейка Котевски, находки изменили представления о роли кархародонтозавров в Австралии:

«В Южной Америке эти хищники доминировали, а мегарапториды были второстепенными. В Австралии их роли поменялись местами, что довольно неожиданно».

Это значит, что динозавры могли мигрировать между Австралией и другими частями древнего суперконтинента Гондвана (включавшего Южную Америку, Африку, Антарктиду, Австралию и Индию).

В меловом периоде Антарктида не была покрыта льдом, а представляла собой более теплый, зеленый регион, по которому животные могли передвигаться. Открытие кархародонтозавров в Австралии подтверждает, что они могли прийти из Южной Америки через Антарктиду. Это открытие меняет представления о том, какие динозавры населяли Австралию в те времена

Палеонтолог Томас Рич соавтор исследования отметил: