Секретный космический самолет X-37B поделился фотографией Земли

Космические силы США опубликовали редкий снимок, сделанный секретным космическим самолетом X-37B, на котором изображена Земля с орбиты. На снимке, сделанном в 2024 году, можно разглядеть часть корабля и нашу планету на фоне черноты космоса.

© Ferra.ru

X-37B стартовал с седьмой миссией в конце 2023 года, но его цель остается практически неизвестной. Предыдущая миссия установила рекорд, когда аппарат пробыл на орбите 908 дней, после чего вернулся на Землю в 2022 году.

© US Space Force

Одной из подтвержденных целей этой миссии является испытание аэроторможения — метода, который использует атмосферу Земли для изменения орбиты с минимальными затратами топлива.

Хотя новая фотография не раскрывает много информации о деятельности X-37B, она позволяет увидеть космический корабль в действии.