Новый тип двигателей поможет РФ освоить сверхнизкую околоземную орбиту

Новый тип ракетных двигателей поможет России освоить сверхнизкую околоземную орбиту, позволив занять лидирующие позиции на мировом рынке космических услуг. Об этом РИА Новости заявил руководитель проектов компании ЭКИПО Вячеслав Темкин.

По его словам, ионные двигатели для малых спутников, находящихся на околоземных орбитах высотой до 200 километров, дешевле и легче космических аппаратов, действующих на более высоких орбитах. Другим преимуществом использования спутников на сверхнизких орбитах разработчик назвал небольшое время прохождения сигнала от аппарата до Земли.

Ранее издание SpaceNews рассказало, что французский оператор Eutelsat испытывает нарастающую конкуренцию со стороны группировки Starlink американской компании SpaceX.

Также в феврале издание сообщило, что Китай объявил конкурс на создание спутника дистанционного зондирования Луны.