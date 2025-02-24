В Дагестане нашли каменные орудия древнего человека

Археологи на памятнике Гегалашур-1 в Акушинском районе Дагестана обнаружили каменные орудия возрастом около двух миллионов лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного исторического музея.

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Артефакты нашли предположительно на месте стоянки человека работающего (Homo ergaster). Памятники раннего плейстоцена Центрального Дагестана можно считать одними из самых северных пунктов, куда добрались древние люди.

Человек работающий появился на территории Восточной Африки 1,9-1,8 миллиона лет назад. Наиболее поздние свидетельства его существования исследователи относят к 1,5 миллиона лет назад. Для стоянок раннего палеолита характерны галечные чопперы и пики.

Найденные в Дагестане орудия схожи с теми, что откопали в географически ближайшей стоянке Дманиси (Грузия). Она является единственным памятником палеолита за пределами Восточной Африки, где зафиксированы останки Homo ergaster.

Гегалашур-1 был открыт в 2007 году. Но раскопки на его территории были начаты только в 2023 году. Собранная за два полевых сезона коллекция насчитывает около 1100 предметов.

Недалеко от русла древнего ручья обнаружены следы изготовления этих каменных орудий, а кремень, из которого они сделаны, встречается в окрестностях стоянки.

У древних жителей было два типа инструментов. Оббивая до нужной формы относительно крупный камень, получали пик либо чоппер - заостренный валун. А скребок или нож получали, обрабатывая небольшой кремневый отщеп.