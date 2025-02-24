В Госдуме оценили шансы на возвращение Instagram* и Facebook*

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что Instagram* и Facebook* вряд ли вернутся в Россию даже после отмены санкций. Об этом депутат рассказал в интервью Telegram-каналу Mash.

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Боярский отметил, что в России нет опыта отзыва статуса экстремистской организации, и Instagram* и Facebook* могут остаться заблокированными, несмотря на потепление отношений с США. Он добавил, что менеджмент и собственники соцсетей не хотят выполнять требования законодательства РФ и «встраиваться в правовое поле».

Боярский подчеркнул, что Россия делает ставку на развитие собственных ресурсов, которые уже стали конкурентоспособными и привлекли аудиторию. Для разблокировки американских соцсетей их руководство как минимум должно обозначить готовность изменить свою позицию.

Депутат напомнил, что ранее западным соцсетям предлагали открыть в России свои представительства, но этого не произошло. Также существуют проблемы с утечками данных, отказом от модерации и блокировкой аккаунтов российских СМИ и политических деятелей.

Instagram* и Facebook* заблокировали в РФ весной 2022 года. Это произошло после того, как их материнская компания изменила свою политику модерации. Компания позволила пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении россиян и российских солдат в контексте украинского кризиса. В октябре 2022-го Росфинмониторинг внес Meta в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

* принадлежат Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.