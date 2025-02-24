Oppo выпустила в России серию смартфонов Reno13

Китайская компания OPPO запустила на российском рынке серию смартфонов OPPO Reno13.

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Среди наиболее значимых особенностей свежей линейки производитель называет следующие аспекты: инновационный ИИ-фоторедактор, подводная съемка без кейса и продвинутые игровые возможности.

Модельный ряд представлен тремя позициями: Reno13, Reno13 F и Reno13 Pro.

ИИ-фоторедактор, по заверениям вендора, позволяет мгновенно улучшать фотографии, устранять дефекты и добиваться профессионального качества изображений без сложной постобработки. В его ключевых возможностях отмечается следующее:

Удаление размытия - технология восстанавливает детали на снимках, сделанных в движении или при недостаточном освещении, устраняя смазывание и улучшая резкость.

Повышение четкости - позволяет сохранять детали при кадрировании и увеличении фото, улучшая качество даже мелких элементов изображения.

Удаление бликов и отражений - устраняет ненужные отражения при съемке через стекло или в условиях яркого освещения, позволяя запечатлеть сцену без визуальных помех.

AI Livephoto - фиксирует 1,5 секунды до и после съемки, добавляя динамику к статичным фотографиям и создавая живые воспоминания.

Функции доступны во встроенном приложении "Галерея".

Вся линейка сертифицирована по стандарту IP69, что гарантирует максимальный уровень устойчивости к воде, пыли, высоким и низким температурам.

Смартфоны, как обещает OPPO, выдерживают погружение в воду на глубину до 2 метров в течение 30 минут, сохраняют работоспособность при заморозке и воздействии кипятка, не боятся пыльных бурь, грязи или попадания мелких частиц внутрь корпуса, а вести съемку под водой можно без использования дополнительных аксессуаров.

Для мобильного гейминга установлены процессоры MediaTek Dimensity 8350 (в OPPO Reno13 и Reno13 Pro) и MediaTek Helio G100 (в OPPO Reno13 F). До 12 ГБ оперативной памяти и быстрая внутренняя память UFS 3.1 используются для сокращения времени загрузки игр и ускорения работы системы.

Технология AI HyperBoost, по задумке инженеров и разработчиков из Поднебесной, должна интеллектуально распределять ресурсы, повышая стабильность FPS и сокращая задержки в динамичных сценах.

Adaptive Frame Booster призвана использовать встроенный GPU для повышения частоты кадров без увеличения нагрузки на процессор, в теории делая изображение более плавным и снижая энергопотребление.

На старте продаж до 10 марта ценообразование следующее: