Huawei представила недорогой смартфон с камерой на 108 Мп

HUAWEI выпустила новый смартфон Nova 12z, который получил 6.67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400 × 1080 пикселей и 91.85% площади покрытия экрана.

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Устройство ориентировано на средний сегмент, предлагая мощную камеру и стильный дизайн по доступной цене — около €290.

Главной особенностью Nova 12z стала 108-мегапиксельная основная камера, дополненная 2-мегапиксельным сенсором глубины. Фронтальная камера на 32 Мп обещает качественные селфи и видеозвонки.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре, но без поддержки 5G, что может стать ограничением для пользователей.

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Аппарат получил 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Автономность обеспечивает аккумулятор на 4500 мА*ч с быстрой 66-ваттной зарядкой.

HUAWEI традиционно использует свою версию Android без сервисов Google, что важно учитывать при покупке.