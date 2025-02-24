Смарт-часы CenWatch оснастили датчиком LiDAR, как в Pro-версиях iPhone
Гонконгская компания CenWatch выпустила умные часы с датчиком LiDAR, который позволяет распознавать жесты руки и управлять устройствами в доме.
Технология работает совместно с инерциальным блоком IMU, отслеживающим положение запястья, а обработка данных происходит на встроенном процессоре Helio G99.
Сигналы передаются через Bluetooth на совместимые устройства, включая смартфоны под управлением Android и iOS, а также компьютеры с Windows, macOS и Linux.
Разработчики отметили, что новинка особенно полезна при взаимодействии с гарнитурами дополненной реальности, позволяя выполнять команды простыми движениями руки.
Часы оснащены аккумулятором на 1700 мАч, обеспечивающим до 10 часов работы, а на AMOLED-дисплее отображается текущее время, дата и уровень заряда. Ожидаемая розничная цена CenWatch составит $499.