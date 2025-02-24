Apple закрыла россиянам доступ к одной из платформ

Американская компания Apple лишила российских разработчиков доступа к платформе создания корпоративных приложений ADEP.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, компания из Купертино 12 февраля удалила все связанные с программой данные, что сделало её использование невозможным.

Отмечается, что корпорация никак не объяснила введённые для пользователей из России ограничения.

В конце декабря Apple объяснила удаление приложений СМИ, сославшись на требования российского законодательства.