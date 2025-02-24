Представлен обновленный дизайн меню «Пуск» в Windows 11

Microsoft представила обновленный дизайн меню «Пуск» для Windows 11, который появится в сборках 23H2 и 24H2.

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Главное изменение коснулось раздела «Все приложения» — теперь пользователи смогут выбрать один из двух способов сортировки: отображение в виде сетки по алфавиту или группировку по категориям.

В новом варианте каждая программа получает свою плитку-иконку, а список отображается в более упорядоченном виде.

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В режиме категорий приложения автоматически распределяются по тематическим разделам, что напоминает организацию на iOS. Однако Microsoft пока не позволяет пользователям создавать собственные категории, вероятно, используя алгоритмы для автоматической группировки.

Хотя изменения не радикальные, новый формат делает меню «Пуск» более удобным и просторным. Microsoft уже тестирует его в бета-канале, а общий релиз обновления ожидается в ближайшие два месяца.