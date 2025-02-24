В iOS 18.4 появилась поддержка роботов-пылесосов
Последняя бета-версия iOS 18.4 теперь позволяет роботам-пылесосам работать с приложением Apple Home, используя стандарт «умного дома» Matter. Это означает, что люди могут управлять совместимыми пылесосами прямо со своего iPhone.
Функцию протестировали на Switchbot S10 вполне успешно, были показаны элементы управления для запуска/остановки, режимов уборки (пылесос или швабра), а также кнопку док-станции.
Поддержка Matter для роботов-пылесосов ожидалась еще в прошлом году, но появилась только сейчас. Однако на данный момент ее поддерживают лишь несколько моделей, некоторые бренды все еще ждут обновления программного обеспечения. Среди подтвержденных совместимых моделей — Ecovacs, Switchbot, Dreame, Roborock и Roomba.