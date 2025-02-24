Как пунктуация в сообщениях влияет на восприятие эмоций отправителя

Исследователи из Университета Бингемтона обнаружили, что использование точек между словами в текстовых сообщениях может сделать их более эмоционально насыщенными. Они провели эксперимент, в котором люди оценивали сообщения с определенной расстановкой знаков препинания. Ученые пришли к выводу, что пунктуация стала не просто грамматическим инструментом, но и способом передачи эмоций, который может быть неправильно истолкован.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Psychology, такие текстовые приемы как нестандартная пунктуация или намеренные ошибки заменяют отсутствие интонации и жестов в письменной коммуникации. По словам профессора психологии и автора исследования Селии Клин, те, кто получает сообщения, в которых используются эти приемы, предполагают, что это осознанный выбор автора для передачи эмоций.

В эксперименте приняли участие студенты, которые оценивали сообщения с точками между словами и слова, отправленные в виде отдельных текстовых сообщений. Участники сочли, что такие тексты выражают ощущение повышенной напряженности или эмоциональности, пишет New York Post.

Исследование также подтверждает тренд среди поколения зумеров, которое избегает точек в конце предложений, считая их признаком гнева или раздражения. Молодые люди предпочитают использовать правильную пунктуацию только в случаях, когда они хотят подчеркнуть серьезность или недовольство. Они считают, что точки в конце каждого предложения это удел старшего поколения или тех, кто испытывает какие-то проблемы.

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