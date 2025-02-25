Раскрыты характеристики дорогого фотофлагмана Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi официально раскрыла ключевые характеристики камеры будущего флагмана Xiaomi 15 Ultra. Об этом сообщает портал GizmoChina.

© Xiaomi

Согласно опубликованным компанией постерам в китайских соцсетях, Xiaomi 15 Ultra будет оснащен новой оптической системой Leica Ultra-Pure, разработанной для повышения качества изображения. Кодовое название устройства — Night God («Бог ночи»), что указывает на высокое качество съемки в условиях слабого освещения.

Блок камер Xiaomi 15 Ultra будет состоять из четырех модулей, где основная камера получила новый дюймовый сенсор, а перископический модуль — датчик с разрешением 200 Мп. По заявлениям производителя, эта комбинация установит новый стандарт для Ultra-серии.

Второй постер Xiaomi акцентирует внимание на 200-мегапиксельном перископическом модуле, обеспечивающем улучшенный захват света и эквивалентный размер диафрагмы 9,4 мм. Датчик предлагает сверхвысокое разрешение, фокусное расстояние 100 мм и диафрагму f/2.6. Он также способен приближать картинку без потери качества с эквивалентным фокусным расстоянием 200 мм и 400 мм.

Полноценная презентация Xiaomi 15 Ultra и других новинок компании состоится в Китае 27 февраля. Этот смартфон также будет представлен и для международного рынка, в том числе России, на выставке MWC в начале марта. В России, по слухам, его цена составит 130 тыс. руб.